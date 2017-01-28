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17'lik Hasan Ali siftah yapıyor!
28 Ocak 2017 , 18:18
AJANSSPOR - Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Aydınspor 1923'ü 1-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından övgüyle bahsettiği genç oyuncu Hasan Ali Adıgüzel'i Galatasaray karşısında sahaya 11'de sürdü.
Kafkas, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev verdiği 3 Nisan 2000 doğumlu Hasan Ali'ye ilk kez Süper Lig'de sahaya sürdü.
17 yaşındaki futbolcu, kariyerinin ilk Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıkmış olacak.
Kafkas, Aydınspor maçının ardından yptığı açıklamada Hasan Ali ile ilgili olarak, "Milli takımın değişmez isimlerinden biri olacağına inanıyorum. Hasan Ali, Akhisar Belediyespor'da bir yıldız olacak. Avrupa'da da futbol oynayacağını düşünüyorum" demişti.
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