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'Podolski kendi...'
28 Ocak 2017 , 21:10
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Galatasaray ikinci başkanı Cengiz Özyalçın Akhisar maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Özyalçın yaptığı açıklamada, 'Galatasaray geçtiğimiz hafta cezalandırıldı. Galatasaray bir yol kazasına kurban gitti. Sadece bugünkü maça bakarak değil takımımla ifithar ediyorum. İlk 4 takım ilerleyen haftalarda kopacak. Bundan sonraki haftalarda ise ilk 4 takımın birbirleriyle olan mücadelesi sırayı belirleyecek.' dedi.
Podolski'nin takımdaki geleceği ile ilgili soruya ise, 'Podolski'nin kariyeti tartışılmaz. Tam bir profesyonel. Muhteşem bir kariyere sahip. Gitme, kalma kararını kendi verecek ama gitmesini istemiyorum.' ifadesini kullandı.
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