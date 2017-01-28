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Ajansspor ilk olarak duyurmuştu!

Tarih28 Ocak 2017 , 13:38

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Ajansspor ilk olarak duyurmuştu!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Alexandre Pato da Çin yolcularından biri oldu. Golcü futbolcu, Tianjin Quanjian için Roma'da sağlık kontrolünden geçiyor.

Pato'nun menajeri Gilmar Velos bu transferle ilgili olarak Ajansspor'a açıklama yapmış ve Çin iddialarını doğrulamıştı. Özgür Sancar'ın sorularını cevaplayan Velos, "Galatasaray’dan ne dolaylı ne de doğrudan teklif almadık. Türkiye’den herhangi bir takımdan teklif gelmedi. Pato’yu, Villarreal kulübü satış listesine koydu. Çin’den teklif var. Çin kulübü Tianjin Quanjian ile görüşüyoruz. Pato büyük ihtimal ile oraya gidecek. Türkiye’e transfer olma ihtimali yok” ifadelerini kullanmıştı.

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