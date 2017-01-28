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Akhisar'ın şansı tutmuyor!
28 Ocak 2017 , 21:28
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da oynayan Akhisar Belediye mücadeleden 6-0'lık farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.
Manisa ekibi daha öncede Süper Lig'de ki en farklı yenilgisini 2013/2014 sezonunda 6-1'lik skorla yine Galatasaray'dan aldı.
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