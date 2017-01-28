Alkılıç :''Beşiktaş maçına göre daha iyiydik''

Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Alanyaspor'un devre arası transferi Cenk Ahmet Alkılıç, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.



Ajansspor.com'un derlemesi şöyle;



"Bugün karşılaşmada bence kötü goller yedik. Takım olarak Antalyaspor'a karşı iyi hazırlanmıştık. Geçen hafta Beşiktaş'a karşı kötü oynadık, bugün ise Antalyaspor'a karşı daha iyi oynadık ama kazanamadık. 45. dakikada gol yememiz bizi demorilize etti. Buna rağmen ikinci yarıda da poziyonlar bulduk. Maalesef 2. golü yedik ve mağlup olduk. Bu şekilde oynamaya devam edersek ilerleyen haftalarda galibiyetleri alacağımıza inanıyorum"