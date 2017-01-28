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Antalyaspor, Drole transferini bitirdi!
28 Ocak 2017 , 16:37
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- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
AJANSSPOR- Antalyaspor, Jean-Armel Drole'ün transferinde mutlu sona ulaştı.
Sky Italia'nın haberine göre Serie B'de Perugia forması giyen Drole'ün transferinin resmi olarak açıklanmasının önünde sadece bürokratik birkaç engel kaldı.
Sport Perugia'nın haberinde ise Antalyaspor'un ilk etapta bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bitirmek istediği fakat Perugia'nın oyuncuyu bonservisiyle birlikte vermek istediği belirtildi.
Bari ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayan 1997 doğumlu oyuncu, takım arkadaşlarına da veda etti. Oyuncu yakın zamanda resmi sözleşmeyi imzalayacak.
1.85 boyundaki oyuncu sol açıkta görev alıyor.
Dün ilk kez Sky Italia, Antalyaspor'un Drole ile ilgilendiğini duyurmuştu.
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