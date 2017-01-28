Antalyaspor'da Rıza Çalımbay etkisi!

Rıza çalımbay takımın başına geldiğinden beri iyi bir çıkış yakalayan Antalyaspor,Rıza Çalımbay döneminde oynadığı 13 lig maçında 29 puan topladı. (Maç başına puan ort. 2,23). Akdeniz ekibi bununla birlikte 5. sıraya kadar yükseldi. Ayrıca Antalyaspor bu dönemde evinde oynadığı 5 maçı da kazandı.

Rıza Çalımbay döneminde son 5 iç saha maçında alınan sonuçlar:

Antalyaspor 1 - 0 Gençlerbirliği

Antalyaspor 1 - 0 Adanaspor

Antalyaspor 1 - 0 Fenerbahçe

Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa

Antalyaspor 2 - 1 Alanyaspor