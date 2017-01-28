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Antalyaspor'un kurtarıcısı Eto'o!

Tarih28 Ocak 2017 , 21:30

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Antalyaspor'un kurtarıcısı Eto'o!

Antalyaspor 1-0 geri düştüğü Alanyaspor kaşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Eto’o, etkili performans sergilediği maçta 2 kez fileleri sarstı. Kamerunlu futbolcu Süper Lig kariyeri boyunca 47 maç sonunda 28 gol attı. Maç başına 0,6 gol ortalaması yakalayan oyuncu geldiği günden beri en golcü isim.

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