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Arrascaeta için farklı yöntem!
28 Ocak 2017 , 10:11
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10 numara arayışında rotanın çevrildiği Crezeiro'lu Giorgian de Arrascaeta için Fenerbahçe, çok farklı bir yöntem izliyor. Futbolcuyu ara transfere yetiştirmek isteyen sarı lacivertliler, menajeri Daniel Fonseca ile pazarlığı oturdu.
Finansal Fair-Play anlaşması gereği devre arasında 2.4 milyon Euro harcama şansı bulunun Fenerbahçe, oyuncunun yüzde 50 hakkına sahip Fonseca'ya "Cruzeiro ile anlaş, transferi gerçekleştir. Bu parayı biz sana yeni sezonda ödeyelim. Senin payın da kalsın. Sonraki satıştan yüzde 50'si senin olsun." teklifini iletti.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın da menajeri olan Fonseca, teklifi kabul ederse iş resmiyet kazanacak.
Kaynak : Sözcü
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