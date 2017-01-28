Aslan'dan gol ziyafeti!

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk eden Galatasaray'da geçen haftaki maça göre, ilk 11'de 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildiği maçta ilk 11'de görev yapan Nigel de Jong ve Ahmet Yılmaz Çalık, kart cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemedi.

Galatasaray'da geçen haftadan farklı olarak, kart cezası biten Wesley Sneijder ile Semih Kaya ilk 11'de görev aldı.

Kardemir Karabükspor maçında gördüğü kırmızı kart cezasını, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Anagold 24Erzincanspor karşılaşmasında çeken Hakan Balta ise Akhisar Belediyespor müsabakasında ilk 11'de sahaya çıktı.

Maçta kaleyi Fernando Muslera'ya emanet eden Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, savunmayı Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta ve Lionel Carole'den oluşturdu. Sarı-kırmızılılarda savunmanın önünde Selçuk İnan ve Josue, kanatlarda ise Yasin Öztekin ve Armindo Bruma görev yaptı. Sneijder'in forvet arkasında oynadığı Galatasaray'ın ileri ucunda ise Lukas Podolski forma giydi.

Affedilen Chedjou yedekte

Galatasaray'da affedilen Kamerunlu futbolcu Aureilen Chedjou, maçın 18 kişilik kadrosuna alındı.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle yaklaşık bir ay önce kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi feshedilmek istenen Aurelien Chedjou, önceki gün teknik heyetin raporu doğrultusunda affedilerek takıma dahil olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Chedjou'nun yanı sıra Cenk Gönen, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ve Luis Cavanda bulundu.

Galatasaray'da tedavileri tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Tolga Ciğerci ve Koray Günter ile sakatlığı bulunan Serdar Aziz ise maçın kadrosunda yer almadı.

16 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel ilk 11'de

Akhisar Belediyespor'da 16 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Geçen hafta Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olarak ilk Süper Lig deneyimini yaşayan genç futbolcu, Galatasaray müsabakasında ise bu kulvarda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Orta sahada görev yapan Hasan Ali, Akhisar Belediyespor'un hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Aydınspor 1923'ü 1-0 yendiği maçta attığı güzel golle dikkati çekmişti.

Bu arada Akhisar Belediyespor'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Olcan Adın, eski takımına karşı ilk maçına çıktı.

-VE MAÇ-

Galatasaray: 6 - Akhisar Belediyespor: 0

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Ekrem Kan

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, Selçuk İnan, Josue, Yasin Öztekin (Dk. 71 Rodrigues), Sneijder, Bruma (Dk. 84 Sinan Gümüş), Podolski (Dk. 78 Eren Derdiyok)

Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Adu (Dk. 46 Aykut Çeviker), Sissoko, Olcan Adın (Dk. 76 Muğdat Çelik), Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 46 Onur Ayık), Özer Hurmacı, Vaz Te

Goller: Dk. 9 Semih Kaya, Dk. 25 ve 41 Bruma, Dk. 33 Yasin Öztekin, Dk. 79 Selçuk İnan (Penaltıdan), Dk. 87 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 44 Adu, Dk. 68 Aykut Çeviker, Dk. 86 Ömer Bayram (Akhisar Belediyespor)

::Maçtan dakikalar::

1. dakikada Sneijder'in ara pasına hareketlenen Bruma sol çaprazdan dar açısına rağmen kaleye vurdu. Kaleci Fatih Öztürk'ü aşan topu Ömer Bayram kornere gönderdi.

9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunu Selçuk İnan'la paslaşarak kullanan Sneijder'in arka direğe ortaladığı topa iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşunda top filelere gitti ve sarı-kırmızılı ekip skoru 1-0 yaptı.

25. dakikada Bruma, Galatasaray'ın ikinci golünü attı. Orta sahanın sağ tarafında topla buluşarak hızla Akhisar Belediyespor ceza sahasına hareketlenen Bruma, ceza yayı üzerinde Podolski ile paslaşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi: 2-0

33. dakikada Galatasaray skoru 3-0 yaptı. Ceza sahası önünde Sneijder'in topuk pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski'nin şutu kaleci Fatih Öztürk'ten sekti. Yasin Öztekin önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 3-0

37. dakikada Ömer Bayram'ın soldan yaptığı ortaya Vaz Te kafayla vurdu ancak Portekizli oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'nın kontrolünde az farkla üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Sneijder'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bruma, rakiplerinden sıyrılarak meşin yuvarlağı uzak kale direğine gönderdi ve skoru 4-0 yaptı.

70. dakikada Sneijder'in aşırtma pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bruma'nın vuruşundan önce Akhisar Belediyespo savunması topa müdahale ederek gole izin vermedi.

72. dakikada Sneijder'in uzun pasında soldan ceza sahasına giren Bruma, önünü açıp sert vurdu ancak top yandan dışarı çıktı.

75. dakikada Podolski'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Bruma'nın arka direğe yaptığı ortada Rodrigues'in şutunu kaleci Fatih Öztürk kurtardı.

77. dakikada kaleci Fatih Öztürk'ün ceza sahası içinde Rodrigues'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada topun başına geçen Selçuk İnan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0

87. dakikada Sinan Gümüş, Galatasaray'ın 6. golünü attı. Sneijder'in uzun pasında ceza sahasına giren Sinan Gümüş bekletmeden vurdu ve kaleci Fatih Öztürk'ü mağlup etti: 6-0