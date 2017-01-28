Avni Aker'e veda galası!

Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker Stadı'nda elde ettiği zaferlerin anlatıldığı "Efsane Avni Aker'e Veda" belgeselinin galası, Trabzon'da yapıldı.

Trabzonspor Kulübü ve İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği, yönetmen Cengiz Özkarabekir tarafından hazırlanan belgesel için bir alışveriş merkezinde gala düzenlendi.

Galada açıklamada bulunan yönetmen Cengiz Özkarabekir, belgeseli sinema tekniği kullanarak oluşturduklarını belirterek, "Belgesel, 88 dakika sürüyor. Biraz uzun gözükmesine rağmen su gibi akıp gidiyor. Yaklaşık 6 ay boyunca bunun için çalıştık. Trabzon'a ve Trabzonspor'a dair bir şeyler oluşturmak benim için çok önemliydi. Bunu da yaptığımı düşünüyorum." dedi.

Belgeselin sponsorluğunu üstlenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Trabzonspor'u bir futbol kulübünden çok daha öte gördüğünü dile getirerek, "Bu ruhu bize aşılayan 70'lerin oluşturduğu ruh ama daha öncesinde bu şehirde olan spor kültürü. O genç, pırıl pırıl delikanlılar sahada koşarken tüm Türkiye'nin yüreğini kabarttılar. Onlar, 'Yokluk hiç önemli değil, para hiç önemli değil, önemli olan temsil ettiğiniz duygular.' dediler." şeklinde görüş belirtti.

Özak: "Avni Aker ruhunu Akyazı'ya taşımalıyız"

Trabzonspor'da futbol oynayan ve başkanlık yapan eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, bordo-mavili kulübün oluşumunun tesadüf olmadığını dile getirdi.

Trabzon'da 110 yıldır futbolun oynandığını aktaran Özak, yapılan yanlışların kulübe pahalıya mal olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Akıl tutulması bize çok pahalıya patladı. İtibarımız ve puanlarımız kayboldu, menajerler zengin oldu. Yılda 8 hoca değiştirildi. Bugün, bunu konuşmanın zamanıdır. Aksi takdirde '50. yılda şampiyonluk olur' ifadelerinin hepsi buz üzerinde yazılır. Şampiyon olabilmek için idari, mali ve teknik konularda akıllı olmak lazım. Genel kurulumuzda 25 bin üyemiz, stadımızda 2 bin taraftarımız var. Tam bir komedi, dram. Bütün bunları söylemek bizim görevimizdir. Avni Aker, yıkılsın yıkılmasın. Ruh kalmadı ki. Eğer Avni Aker ruhunu biz Akyazı'ya taşıyabilirsek hiç merak etmeyin çok daha güzel günler gelir. Ancak hep beraber haksızlığın karşısında susmadan."

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise bordo-mavili takımın bir sevda olduğunu, Anadolu tarihindeki en büyük başarıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu başarıların daha nicelerinin yaşanacağının altını çizen Vali Yavuz, "Trabzon'a yeni geldim, yeni başkan ve yeni yönetim var. Stat da yeni yapıldı. Bu sene bir de şampiyonluk dedik ama bir takım sıkıntılar var. Yönetimin iyi niyetinden ve gayretinden, eski yöneticilerimizin tecrübesinden ve iyi niyetli eleştirilerinden hareketle önümüze bakıyoruz. İkinci yarıda aldığımız iyi sonuçların, yeni stadımızda yapacağımız maçlarda da devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Trabzonspor'un eski futbolcularından Serdar Bali de asıl söylemek istediklerini belgeselde anlattıklarını kaydederek, "İnşallah o dediklerimizi Trabzonspor'a hizmet etmeye çalışan dostlarımız anlarlar ve öyle hizmet ederler. Biz, Trabzonspor'u 6 defa şampiyon yaptık ama para için değil, zevk için oynadık." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından davetliler, ilk defa gösterime giren belgeseli izledi.

Galaya, Trabzonsporlu eski futbolcuların yanı sıra yöneticiler, teknik adamlar ve çok sayıda davetli katıldı.