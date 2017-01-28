Aziz Yıldırım'dan Terim'e flaş çağrı!

AJANSSPOR - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda birbirinden önemli açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e de göndermelerde bulundu.



"Terim tek bir görevin başında olmalıdır"

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'in şahsıyla ilgili herhangi bir problemim yoktu ama bu görevden ayrılmalıdır. Tek bir görevin başında olmalıdır. İkisi aynı anda olmaz. Terim'in aldığı para bizi ilgilendirmez. Fakat Avrupa'daki gibi 5-10 yıllık planlamalar yapılmalıdır. Ben, bizim Müjdat Yetkiner'den rapor istedim. Şu anda çalışmalarımız olduğunu buradan söylüyorum. Rezerv takımlar kurulmalı" diye konuştu.



Daha önce Ataman konusunda da benzer şeyler söylemişti...

Aziz Yıldırım, hatırlanacağı gibi daha önce benzer bir açıklamayı Ergin Ataman konusunda da yapmıştı. Yıldırım, hem Galatasaray hem de A Milli Basketbol Takımı'nda görev yapan Ataman'ın sadece bir işle uğraşması gerektiğini dile getirmişti.