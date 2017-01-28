Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda konuşuyor. Yıldırım'ın konuşmalarından dikkat çeken başlıklar şu şekilde :

"3 Temmuz devam ediyor. Bazı şeyler değişmeden de devam edecektir. Ben sayın cumhurbaşkanına da söyledim, 'Bir tek siz mücadele ettiniz. Sizin yanınızda bakanlarınız, millet vekilleriniz yoktu' dedim. Bunu hep söyledim. Bugün de söylüyorum."

"Fetö'yle mücadeleye devam"

Fetö'yü şikayet eden tek kurum var o da Fenerbahçe Spor Kulübü... Bu örügütü şikayet ettiğimiz için 20 Şubat'ta dava başlayacak bizler de katılacağız. Peki biz bu davayı neden açtık? Evimizde oturup, zaten açılmış mahkemelerin kararını beklerdik! Ama herkes saklanıyor, herkes kaçıyor. Biz mücadele edenler, bizler için yapılan hakaretleri görmeden mücadele ediyoruz ama mücadele etmesi gerekenler de saklanıyor.

"Transferde belli bir noktaya geldik"

Futbol takımına takviye için çalışıyoruz. Yabancı bir oyuncuyla ilgili belli bir noktaya geldik. 'Alırız ya da alamayız' diyemem. Eskisi gibi transfer konusunda rahat değiliz. Kur çok arttı. Geçen sezondan bu yana yüzde 30 kur artışı olmuş. Siz hiçbir şey yapmadan borcunuz yüzde 30 arttı demektir bu...

Amatör şubelerde zaten 80 trilyon açık vardı bu açık daha da arttı. Futbol takımında da, basketbol takımında da bu yüzde 30 artıştan dolayı ne hale geldiğimizi tahmin ediyorsunuz.



Kaynak : Fanatik