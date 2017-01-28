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Beklenmedik ayrılığın perde arkası!
28 Ocak 2017 , 19:29
AJANSSPOR ÖZEL-
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, hafta içerisinde beklenmedik bir şekilde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmış ve Bülent Uygun ile anlaşma sağlamıştı.
Herkesi şaşırtan yol ayrılığının sebebine Ajansspor ulaştı.
İbrahim Üzülmez'in ısrarla istediği ve Gaziantepspor yönetiminin 1.5 yıllık ön protokol imzaladığı Flamengolu Lucas Andres Mugni transferinden son anda vazgeçmesi, Üzülmez'in kadrosunda görmek istediği eski öğrencisi Gençlerbirliği'nin deneyimli oyuncusu Selçuk Şahin transferini veto etmesi genç çalıştırıcının Gaziantspor'dan ayrılmasına neden oldu.
Göreve 12 Aralık'ta İsmail Kartal'ın yerine gelen Üzülmez, takımın başında çıktığı 3 maçta da (Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor) mağlubiyet almıştı.
İşte Lucas Andres Mugni'nin sözleşmesi ve uçak bileti:
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