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Beşiktaş taraftarı ayaklandı!
28 Ocak 2017 , 10:37
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'da sezon sonuna kadar iç saha maçlarını oynamak istemesi üzerine, siyah-beyazlı taraftarlar tepkilerini gösterdi. "MalatyaSporuİstemiyoruz" hashtag'i Twitter'da Türkiye Gündemi'nde 1. sıraya yükseldi.
TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veren Yeni Malatyaspor, Malatya İnönü Stadı’nın bozuk zemini nedeniyle Vodafone Arena için Beşiktaş’a başvurdu. Bu haber sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulübe başvuruda bulunan ve Denizlispor maçı için olumlu cevap alan Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar Vodafone Arena’da oynamak isteyince olanlar oldu… Beşiktaş taraftarı Twitter’da kulübe çağrıda bulunarak yuvalarında başka bir takımı istemediklerini açıkça gösterdi.
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