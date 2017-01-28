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Beşiktaş'a kötü haber!
28 Ocak 2017 , 07:45
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Kara Kartal’ın dünkü takım çalışmasında sakatlanan Atiba Hutchinson ve Kayserispor’la oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında problem yaşayan Ömer Şişmanoğlu’yla ilgili olarak dün kulüpten bir bilgilendirme mesajı yayınlandı.
2 hafta sahalardan uzak kalacak
Mesajda Atiba’nın sol diz iç kapsülünde gerilme, Ömer’de ise sağ uyluk ön adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi. Kanadalı ön liberonun Konyaspor maçına yetişme durumunun şüpheli olduğu kaydedilirken Ömer’in ise 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Kaynak : Fanatik
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