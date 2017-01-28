Beşiktaş'a kötü haber!

Kara Kartal’ın dünkü takım çalışmasında sakatlanan Atiba Hutchinson ve Kayserispor’la oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında problem yaşayan Ömer Şişmanoğlu’yla ilgili olarak dün kulüpten bir bilgilendirme mesajı yayınlandı.

2 hafta sahalardan uzak kalacak

Mesajda Atiba’nın sol diz iç kapsülünde gerilme, Ömer’de ise sağ uyluk ön adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi. Kanadalı ön liberonun Konyaspor maçına yetişme durumunun şüpheli olduğu kaydedilirken Ömer’in ise 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kaynak : Fanatik