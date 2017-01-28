Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın yeni gözdesi; Lacina Traore.

CSKA Moskova'da forma giyen 2.03 metre boyu olan 27 yaşındaki golcünün Rusya'da mutlu olmadığını belirten menajeri Dmitry Selyuk, "Teklifler var, 3-4 kulüp istiyor. Beşiktaş da bunlardan birisi. Bir istek geldiği doğru ve bunu saklamayacağım. Zira daha ciddi öneriler de geldi bize" diye konuştu.



Kaynak : Fotomaç