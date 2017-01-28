Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş'ın yeni gözdesi!

Tarih28 Ocak 2017 , 09:14

Yorum
Beşiktaş'ın yeni gözdesi!

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın yeni gözdesi; Lacina Traore.

CSKA Moskova'da forma giyen 2.03 metre boyu olan 27 yaşındaki golcünün Rusya'da mutlu olmadığını belirten menajeri Dmitry Selyuk, "Teklifler var, 3-4 kulüp istiyor. Beşiktaş da bunlardan birisi. Bir istek geldiği doğru ve bunu saklamayacağım. Zira daha ciddi öneriler de geldi bize" diye konuştu.

Kaynak : Fotomaç

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me