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Bruma bu sezon bir ilki yaşadı!
28 Ocak 2017 , 19:31
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, Akhisar Belediyespor karşısında bu sezon ligdeki ilk iç saha golünü attı.
25. dakikada orta sahanın sağ tarafında topla buluşan 22 yaşındaki oyuncu driplingle ceza sahasına yaklaşırken Podolski ile verkaça girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu çok iyi önüne alan Bruma sol ayağıyla yerden bir vuruşla fileleri havalandırarak Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.
Yıldız oyuncu bu sezon deplasmanlarda 5 gol kaydetmişti. Akhisar maçıyla bir ilki yaşamış oldu.
Bu sezon deplasmanlarda gol attığı takımlar; Akhisar belediyespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Adanaspor ve Kasımpaşa.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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