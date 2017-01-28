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Bruma: "Maşallah, sağol abi"
28 Ocak 2017 , 21:20
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- 6-0'lık Akhisar Belediyespor maçının yıldızı Bruma, maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Çok güzel bir galibiyet oldu. Maçın ilk dakikasından itibaren bunu arzuladığımızı gösterdik. Şimdi önümüzde önemli bir kupa maçımız var, ona odaklanmamız lazım.
Çıkan transfer haberleri için: "Her zaman söylediğim bir şey var, Galatasaray'da olmaktan dolayı çok çok mutluyum. Tamamen buraya odaklandım. Bu tür haberlerin çıkması güzel bir şey. Hem ben hem kulüp için güzel bir teklif olursa kulüp de izin verirse oturur konuşurum."
Bruma röportajın ardından kendisine hazırlanan özel klibi izledi ve sonrasında, "Maşallah, sağol abi" diyerek yayından ayrıldı.
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