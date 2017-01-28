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Bruma'ya sözleşme şoku!
28 Ocak 2017 , 10:19
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- Spor Toto Süper Lig
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Galatasaray yönetimi, son dönemde agresif hareketleriyle gündeme gelen Bruma'nın sözleşmesiyle ilgili görüşmeleri lig sonuna bırakma kararı aldı.
Portekizli oyuncu, ücretinin 1.1 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini isterken yöneticiler, bu talebi çok yüksek buldu.
Menajer Catio Balde'yle yapılan görüşmede, "Böylesine yüzde 100'den fazla bir zammı hak etmesi için Bruma'nın çok daha iyi bir performans ortaya koyması gerekiyor. Sezon sonuna kadar Bruma'nin ortaya koydugu performansı görelim ve öyle masaya oturalım" mesajı verildi.
Kaynak : Fotomaç
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- Spor Toto Süper Lig
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