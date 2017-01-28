Bursaspor teknik direktörüne kavuşuyor!

AJANSSPOR ÖZEL - Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ajansspor'a konuşan Ademoğlu, "Teknik direktör konusunda tüm yetkiyi Sayın Başkanımız Ali Ay'a verdik. Başkanımız da iki ismi önde tutuyordu, bunlar İsmail Ertekin ve Mutlu Topçu'ydu. Başkanımız Mutlu Topçu'yu yarın İstanbul'da oynayacağımız Başakşehir maçına davet etti. Mutlu Topçu maçı bizimle birlikte izleyecek. Karşılaşmanın ardından ise Sayın Başkan Ali Ay ile son kez görüşecek. Yarın Mutlu Topçu konusunda karar kılınacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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