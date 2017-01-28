Bursaspor'un başında o olacak!

AJANSSPOR - Bursapor, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 15:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Bursaspor'da yeni direktör henüz açıklanmadı. Son olarak kupada oynanan Ümraniyespor maçında takımın başında sahaya çıkan Tunahan Akdoğan, büyük bir sürpriz olmaz ise Başakşehir maçında da bu görevi üstlenecek.

Hatırlanacağı gibi Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıktan sonra Robert Prosinecki ve Tayfun Korkut gibi teknik adamlarla görüşme yapmıştı. Yeşil-beyazlılardan yeni teknik patron konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Tunahan Akdoğan kimdir?

Futbolculuk döneminde bir orta saha oyuncusu olan 49 yaşındaki Tunahan Akdoğan, 2005-2006 sezonunda Bursaspor'da yardımcı antrenörlük yapmıştı. Sakaryaspor, Bayrampaşaspor, İstanbulspor, Darıca Gençlerbirliği, İstanbulspor gibi takımlarda görev alan Akdoğan, 2014-2015 sezonunda Tepecikspor'un başındaydı.

2016 yılından beri Bursaspor altyapısında görev alan Akdoğan, U-19 ve U-21 takımlarında görev aldı. Öte yandan Akdoğan, 1991-1999 yılları arasında futbolcu olarak Bursapor'da oynadığı için yeşil-beyazlıların güven duyduğu isimlerden biri.

Nasıl bir bakış açısına sahip?

Genç futbolcuların gelişimine önem veren Akdoğan, Bursapor'un oynadığı kupa maçı sonrası, "Futbolcularımıza, 'Bursaspor gibi sahaya çıkın ve kazanmak için oynayın' dedik. Onlar da bunu başardılar. Gençleri kazanmamız adına iyi bir maç oldu. Bursaspor altyapısı bir fabrika, bugün Muhammed ve Rüştü sahanın yıldızlarıydı. Futbolcu oynaya oynaya yetişir. Tüm takımı tebrik ediyorum" diye konuşmuştu.

Bursaspor'da eksikler var...

Bursapor'da Bilal Kısa daha önce sezon kapattı. Furkan Özçal, Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir’in dışında sakatlığı süren Josua John da Başakşehir mücadelesinde yer almayacak. Haftaya Başakşehir 39 puanla 2. sırada girerken, Bursaspor ise 27 puanla 7. sırada yer aldı.