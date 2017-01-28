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Caceres Serie A yolcusu!
28 Ocak 2017 , 18:54
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR- Trabzonspor'un Türkiye'ye getirip anlaşma sağlayamadığı Martin Caceres, Serie A yolcusu.
Sport Mediaset kanalının haberine göre Paulo Sousa'nın çalıştırdığı Fiorentina, Uruguaylı savunmacının transferini gündeme aldı. Yapılacak sağlık kontrollerinin kritik olduğu belirtilirken yakın zamanda Trabzonspor'a gerçekleşmeyen transferi hatırlatıldı.
Mor Menekşeler aynı zamanda Empoli'den Riccardo Saponara'nın transferinde de büyük aşama kaydetti.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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