Çaykur Rizespor iç saha hasretine son verdi!

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta öncesi sahasında oynadığı son dört maçı galip bitiremeyen Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor maçını 1-0 kazanarak bu seriye son verdi.

Karabükspor maçı öncesi son dört iç saha maçında sadece bir puan toplayan Ç.Rizespor, evinde en son 8. haftada Gençlerbirliği karşısında 2-1 kazanmıştı.

Kweuke attı, galibiyet geldi!

Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forveti Leonard Kweuke, son beş Süper Lig maçında yedi isabetli şut çekerken, dört de gol atma başarısı gösterdi.