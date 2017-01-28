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Çaykur Rizespor iç saha hasretine son verdi!

Tarih28 Ocak 2017 , 18:14

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Çaykur Rizespor iç saha hasretine son verdi!

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta öncesi sahasında oynadığı son dört maçı galip bitiremeyen Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor maçını 1-0 kazanarak bu seriye son verdi.

Karabükspor maçı öncesi son dört iç saha maçında sadece bir puan toplayan Ç.Rizespor, evinde en son 8. haftada Gençlerbirliği karşısında 2-1 kazanmıştı.  

Kweuke attı, galibiyet geldi!

Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forveti Leonard Kweuke, son beş Süper Lig maçında yedi isabetli şut çekerken, dört de gol atma başarısı gösterdi.

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