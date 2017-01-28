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Çaykur Rizespor'dan kritik galibiyet!
28 Ocak 2017 , 17:51
Çaykur Rizespor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Akyüz, Oboabona, Ümit Kurt, Özgür Çek, Saadane, Petrucci, Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Robin Yalçın), Dhurgham İsmail, Jantscher (Dk. 70 Oğulcan Çağlayan), Kweuke (Dk. 81 Edomwonyi)
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, İlhan Depe (Dk. 81 Alexe), Ceyhun Gülselam, Bliznichenko (Dk. 67 Serdar Deliktaş), Tanase (Dk. 25 Poko), Seleznov
Gol: Dk. 6 Kweuke (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Saadane (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Ceyhun Gülselam, Dk. 90+1 Poko (Kardemir Karabükspor)
::Maçtan dakikalar::
6. dakikada Çaykur Rizespor ilk atağında öne geçmeyi başardı. Sol taraftan Jantscher'in ceza sahasına ortasında Ahmet İlhan Özek iyi vuramayınca top önünde sekti. Bu futbolcunun yere düşerken ikinci vuruşunda kaleci Ahmet Şahin'den dönen topu Kweuke boş kaleye gönderdi: 1-0
15. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Özgür Çek soldan ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Saadane'nin kafa vuruşunda direk dibinden sekerek filelere doğru giden meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Şahin son anda kornere çeldi.
20. dakikada Mehmet Akyüz'ün orta sahanın sağ çaprazından ceza sahasına uzun pasında, Kweuke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
38. dakikada Latovlevici'nin soldan ceza sahasına yerden ortasında, Seleznov'un gelişine şutunda topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.
43. dakikada Ahmet İlhan Özek'in ceza sahasına pasında kaleci Ahmet Şahin'in öne çıktığını gören Kweuke'nin aşırtma vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını, Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.
54. dakikada Çaykur Rizespor defansının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası üzerinde önünde bulan Latovlevici'nin plase şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
64. dakikada Kweuke'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Dhurgham İsmail, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.
74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Latovlevici sağdan ceza sahasına ortaladı. Çaykur Rizespor defans oyuncularından seken topa arka direkte Barış Başdaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmayı, Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.
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