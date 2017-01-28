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Ceni'den van Persie itirafı!
28 Ocak 2017 , 00:49
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AJANSSPOR- Sao Paulo'nun çiçeği burnunda teknik direktörü Rogerio Ceni, bu hafta ortaya atılan Robin van Persie iddiası hakkında konuştu.
Kulüp olarak finansal zorluklar yaşadıklarını belirten Ceni, "Bu tarz oyuncuların maliyetleri oldukça yüksek. Ama tabii ki yönetim böyle üst düzey futbolcuları getirirse memnun olurum. Şu ana kadar sadece Colman'ın transferi için bir isteğim oldu ama o da Dallas'a gitti" ifadelerini kullandı.
Bu hafta Brezilya basınında çıkan haberde menajerlerin Sao Paulo'ya Robin van Persie ve Emmanuel Adebayor'u önerdiği iddia edilmişti.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
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