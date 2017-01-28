Cimbom Akhisar maçlarını seviyor!

Evinde Akhisar'ı 6-0'lık skorla geçen Galatasaray puanını 39'a yükseltti.

Galatasaray, Süper Lig'de Akhisar Belediyespor ile sahasında oynadığı beş maçı da kazanırken toplam 20 gol attı. (4,00 gol ort.)

2016/2017 Galatasaray 6 - 0 Akhisar Beledeye Spor

2015/2016 Galatasaray 3 - 2 Akhisar Beledeye Spor

2014/2015 Galatasaray 2 - 1 Akhisar Beledeye Spor

2013/2014 Galtatasaray 6 - 1 Akhisar Beledeye Spor

2012/2013 Galatasaray 3 - 0 Akhisar Beledeye Spor