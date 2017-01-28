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Cimbom Akhisar maçlarını seviyor!
28 Ocak 2017 , 21:48
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- Galatasaray
Evinde Akhisar'ı 6-0'lık skorla geçen Galatasaray puanını 39'a yükseltti.
Galatasaray, Süper Lig'de Akhisar Belediyespor ile sahasında oynadığı beş maçı da kazanırken toplam 20 gol attı. (4,00 gol ort.)
2016/2017 Galatasaray 6 - 0 Akhisar Beledeye Spor
2015/2016 Galatasaray 3 - 2 Akhisar Beledeye Spor
2014/2015 Galatasaray 2 - 1 Akhisar Beledeye Spor
2013/2014 Galtatasaray 6 - 1 Akhisar Beledeye Spor
2012/2013 Galatasaray 3 - 0 Akhisar Beledeye Spor
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