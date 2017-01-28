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Cim-Bom ikinci kez!
28 Ocak 2017 , 21:12
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sarı-Kırmızılı takımın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray Süper Lig'de 2 Şubat 2014'teki Bursaspor maçından bu yana ilk kez bir maçın ilk yarısında dört gol attı. Cim-Bom'un Arena'daki Bursaspor maçı 6-0 sona ermişti.
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