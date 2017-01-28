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Corinthians, Fenerbahçe'nin teklifi reddetti!
28 Ocak 2017 , 16:58
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AJANSSPOR- Fenerbahçe, Rodriguinho transferinde sonlandıramadı.
UOL Esporte'nin ulaştığı Corinthians Sportif Direktörü Flavio Adauto, cuma günü Fenerbahçe'den Rodriguinho için gelen ilk transfer teklifini reddettiklerini açıklarken, "O satılık değil" ifadesini kullandı.
Dün Brezilya basınında çıkan haberde 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olma isteğini kulübüne ilettiği ancak aksi bir durumda da kulübün kararına saygı duyacağı belirtilmişti. Ayrıca Fenerbahçe'den iki yöneticinin de bu transfer için Brezilya'da hazır bulundukları iddia edilmişti.
Corinthians ile sözleşmesi 31 Aralık 2017'de bitecek olan yıldız orta saha kulübüyle son iki aydır sözleşme uzatma görüşmeleri yürütüyordu. Eğer sözleşme uzatmazsa 1 Temmuz'dan itibaren başka takımlarla ön anlaşma imzalayabilir ve yıl sonunda bedavaya o takımın tutar.
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