Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Corinthians, Fenerbahçe'nin teklifi reddetti!

Tarih28 Ocak 2017 , 16:58

Yorum
Corinthians, Fenerbahçe'nin teklifi reddetti!

AJANSSPOR- Fenerbahçe, Rodriguinho transferinde sonlandıramadı. 

UOL Esporte'nin ulaştığı Corinthians Sportif Direktörü Flavio Adauto, cuma günü Fenerbahçe'den Rodriguinho için gelen ilk transfer teklifini reddettiklerini açıklarken, "O satılık değil" ifadesini kullandı.

Dün Brezilya basınında çıkan haberde 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olma isteğini kulübüne ilettiği ancak aksi bir durumda da kulübün kararına saygı duyacağı belirtilmişti. Ayrıca Fenerbahçe'den iki yöneticinin de bu transfer için Brezilya'da hazır bulundukları iddia edilmişti. 

Corinthians ile sözleşmesi 31 Aralık 2017'de bitecek olan yıldız orta saha kulübüyle son iki aydır sözleşme uzatma görüşmeleri yürütüyordu. Eğer sözleşme uzatmazsa 1 Temmuz'dan itibaren başka takımlarla ön anlaşma imzalayabilir ve yıl sonunda bedavaya o takımın tutar. 

AJANSSPOR.COM

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me