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Dick Advocaat'ın kararsızlığı!
28 Ocak 2017 , 08:13
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Fenerbahçe’de Mehmet Topal mucizesi yaşanıyor. Yıldız futbolcu, Adanaspor maçında sakatlanmış, adalesinde 2. derecede yırtık oluştuğu için 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Ancak tecrübeli orta saha oyuncusu sadece 10 gün sonra idmanlara başladı. Mehmet Topal, dünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Deneyimli futbolcu, idman sonrası Advocaat’la görüşerek, “Hiçbir sorunum kalmadı, ağrım yok. Kayserispor maçı bizim için çok önemli. Sahada olmak istiyorum” dedi.
Ancak Hollandalı teknik adam bu konuda büyük bir kararsızlık yaşıyor. Advocaat, takımın en önemli parçalarından biri olan Mehmet Topal’ı oynatmayı çok istese de Kayseri’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencisinin yeniden, daha da ciddi bir sakatlık yaşamasından endişe ediyor. Topal’ın bu nedenle daha uzun süre sahalardan uzak kalması, Fenerbahçe’de büyük bir darbe vurabilir.
Dick Advocaat, bugün yapılacak antrenmandan sonra, Mehmet Topal’la ilgili olarak sağlık kurulundan bilgi alacak. Son kararını da buna göre verecek.
Zorlu yolculuk bugün
İç Anadolu bölgesindeki zorlu hava koşulları nedeniyle Fenerbahçe’yi Kayseri deplasmanı öncesi zorlu bir yolculuk bekliyor. Beşiktaş gibi Sarı-Lacivertliler de uçakla ilk olarak Adana’ya gidip, oradan karayoluyla Kayseri’ye geçebilir. Bu konudaki son karar, uçuş saatindeki hava durumuna göre verilecek. Eğer şartlar uygun olursa, Sarı- Lacivertli kafile doğrudan Kayseri’ye gidecek.
Kaynak : Fanatik
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