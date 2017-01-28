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Eski kulübüne rest çekti!
28 Ocak 2017 , 08:32
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Kara Kartal’a sezon başında Portekiz ekibi Benfica’dan 2 yıllığına kiralanan Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
'Beşiktaş'ta memnunum'
Brezilya basınından Esporte İnterativo’ya konuşan 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’taki günlerinden oldukça memnun olduğunu belirtti ve Benfica’ya geri dönmek istemediğini açıkladı. Sambacı, “Benfica Kulübü’nün en başından beri bana karşı olan tavrı yanlıştı. Daha çok para kazanmak için ayrılmak istediğimi söylediler ama bu büyük bir yalandı. Kulüpten ayrılma kararı aldığımda ne kadar kazanacağımı bilmiyordum. Buradaki kontratım 2 yıllık. Ama kiralık sözleşmem sebebiyle Portekiz’e geri dönmem gerekirse bile Benfica’dan ayrılacağım” ifadelerini kullandı.
‘2 aylık maaşım ödenmedi’
Beşiktaş’a transferi öncesinde Benfica’nın kendisine ödemesi gereken 2 aylık maaşını da vermediğini söyleyen Talisca, “Benfica Başkanı beni hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş ile yaptıkları sözleşmeyi gösterdiler ve maaş ödemesinden Beşiktaş’ın sorumlu olduğunu söylediler. Benim maaşımdan Beşiktaş sorumlu. Bu, doğru ancak Beşiktaş’a imza atmadan önce 2 ay daha Benfica’da olduğumu unuttular” sözlerini sarf etti.
Metin Albayrak: "Talisca ile 3. yıldıza..."
Metin Albayrak, Anderson Talisca’nın Brezilya basınına yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Başarılı yönetici, genç yıldızla iyi bir uyum yakaladıklarını ve uzun yıllar takımda tutmayı hedeflediklerini söyledi. Albayrak, “Talisca, söylediği gibi burada mutlu. Biz de kendisinden oldukça memnunuz. Onunla birlikte Süper Lig’deki 3. yıldız hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz. 2 yıl burada. Bu sürenin sonunda durumunu değerlendireceğiz” diye konuştu.
Kaynak : Fanatik
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