- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Eto'o bir lütuf"
28 Ocak 2017 , 21:09
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
Antalyaspor'un sahasında Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Yekta Kurtuluş, Lig TV'ye açıklamalarda bulundu.
Yekta'nın yaptığı konuşmada ajansspor.com'un derledikleri şöyle;
"Çıkışmız devam ediyor. Kötü futbol oynadık ama kötü futbol oynarkende kazanmasını bilmek lazım. Devre arasında 2 maçı kazanırsak Avrupaya oynarız demişim çok şükür 3. maçımızıda kazandık.
Eto'nun varlığı lütuf. Yakaladımı atıyor. Öyle bir oyuncunu olması bizi mutlu ediyor. Teşekkür ederiz"
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar