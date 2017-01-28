"Eto'o bir lütuf"

Antalyaspor'un sahasında Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Yekta Kurtuluş, Lig TV'ye açıklamalarda bulundu.



Yekta'nın yaptığı konuşmada ajansspor.com'un derledikleri şöyle;



"Çıkışmız devam ediyor. Kötü futbol oynadık ama kötü futbol oynarkende kazanmasını bilmek lazım. Devre arasında 2 maçı kazanırsak Avrupaya oynarız demişim çok şükür 3. maçımızıda kazandık.

Eto'nun varlığı lütuf. Yakaladımı atıyor. Öyle bir oyuncunu olması bizi mutlu ediyor. Teşekkür ederiz"