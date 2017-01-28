Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

"Eto'o bir lütuf"

Tarih28 Ocak 2017 , 21:09

Yorum
Eto'o bir lütuf

Antalyaspor'un sahasında Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Yekta Kurtuluş, Lig TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yekta'nın yaptığı konuşmada ajansspor.com'un derledikleri şöyle;

"Çıkışmız devam ediyor. Kötü futbol oynadık ama kötü futbol oynarkende kazanmasını bilmek lazım. Devre arasında 2 maçı kazanırsak Avrupaya oynarız demişim çok şükür 3. maçımızıda kazandık.

Eto'nun varlığı lütuf. Yakaladımı atıyor. Öyle bir oyuncunu olması bizi mutlu ediyor. Teşekkür ederiz"

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba