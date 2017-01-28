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Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi
28 Ocak 2017 , 19:11
Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
Sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında taraftarlar karşıladı. Kafile güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.
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