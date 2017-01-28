Fenerbahçe'den Ganso'ya teklif!

AJANSSPOR - Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala 10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe hakkında İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; birkaç gündür Brezilyalı oyuncu Ganso ile ilgilenen Fenerbahçe, transfer için Sevilla ile doğrudan temasa geçti.

Fenerbahçe'nin Ganso'yu sezon sonuna kadar kiralamak için Sevilla'ya teklif yaptığı, Endülüs ekibinin yöneticilerinin ise Brezilyalı futbolcuyu satmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Finansal Fair Play Kuralları nedeniyle Ganso'yu bonservisiyle transfer edemeyeceği hatırlatıldı. Önümüzdeki birkaç günün Ganso için belirleyici olacağı vurgulandı.

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