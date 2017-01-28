Fenerbahçe'nin zemin korkusu!

Maçın sert zeminde oynanacak olması nedeniyle sakatlıktan korkan Hollandalı hoca, fizik gücü yüksek isimleri sahaya sürecek. Hocanın diğer çekincesi ise rehavet.

Sarı-lacivertli takımda yarın oynanacak Kayserispor karşılaşması öncesi teknik direktör Dick Advocaat'ı zemin ve rehavet korkusu sardı. Hollandalı hoca, soğuk ve sert zeminden çekincelerini oyuncularına dile getirirken, herhangi bir sakatlık yaşanmaması için talebelerinden tedbirli olmalarını istedi. Bu konuda en dikkat edilecek isim ise Mehmet Topal...

OYNAR AMA RİSKİ FAZLA



Sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan sarı-lacivertli futbolcunun Kayseri karşılaşmasında forma giyebilecek duruma geldiği belirtildi ancak bir sıkıntı var. O da sakatlığın nüksetme ihtimali. Sağlık ekibi, Advocaat'a Mehmet'in artık oynayabileceği raporunu vermesine rağmen, sert zeminden kaynaklı bir sıkıntı yaşanabileceğini ve oyuncunun baldırındaki ödemin yırtığa dönüşme riski olduğunu belirtti.

SALİH VE PERSİE KALDIRAMAZ



Buradan hareketle Mehmet'i 11'de oynatıp oynatmayacağına henüz karar vermeyen Advocaat'ın aynı şekilde Salih ve Van Persie'yi de kulübeye çekebileceği dile getirildi. Usta hocanın, sahaya teknikten çok, fizik gücü yüksek isimleri sürmeyi planladığı gelen haberler arasında. Advocaat'ın diğer çekincesi ise rehavet...

HER RAKİBİNİZİ ÖNEMSEYİN



Bu sezon büyük maçlarda rakiplerine nefes aldırmamasına rağmen alt sıradaki takımlara puan kaybedilmesini talebelerine hatırlatan Hollandalı çalıştırıcının, "Geçen haftaki Başakşehir zaferiyle yarışa yeniden ortak olduk. Bunun önem kazanması için bu haftaki rakibimizi de aynı şekilde ciddiye almak ve puan kaybetmemek zorundayız. Yarışa maç maç bakcağız ama her rakibe aynı önemi vereceğiz" diyerek uyarılarda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

KİLİT DURAN TOPLAR



Advocaat, Kayseri'ye karşı oyun planını da kafasında belirledi. Rakibi duran toplardan yıkmayı planlayan usta çalıştırıcı, korner ve her serbest vuruşta Kjaer ile Skrtel'e ileri çıkarak gol arasını söyledi. Ayrıca sarı-kırmızılıların ligin duran toplardan en çok gol atan takımlarından biri olduğu tespitini de yapan Advocaat, Fernandao'dan da karşı frikiklerde defansa yardım görevi verdi. Kayserispor ile sezonun ilk yarısındaki maçta duran toptan 2 gol yediklerini hatırlatan Advocaat, savunma organizasyonları üzerinde çalışıyor.

B PLANI ADANA



Beşiktaş'ın Kayserispor ile Türkiye Kupası'nda yaptığı maç için zorlu bir yolculuktan sonra şehre ulaşması sarı-lacivertli yönetimi önlem almaya itti. Fenerbahçeli idareciler soğuk ve kar yağışının Kayseri'de etkili olması üzerine alternatif seyahat programı hazırladılar. Buna göre kafilenin Kayseri'ye iniş yapamaması halinde Adana'ya geçeceği oradan karayoluyla Kayseri'ye ulaşacağı bildirildi.

Kaynak : Fotomaç