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Fenerbahçe'ye kötü haber!
28 Ocak 2017 , 10:55
Mehmet Topal’ın sakatlığı nedeniyle hayati önem taşıyan Medipol Başakşehir maçında ilk on birde yer alan ve takımına 3 puanı getiren tek golü atan genç yıldız sakatlığının kurbanı oldu.
Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlanan ve ikinci yarıda takımdaki yerini alamayan milli oyuncunun adalesinde zorlanma tespit edilirken riske edilmeyerek Kayseri’ye götürülmeyecek.
Kaynak : Habertürk
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