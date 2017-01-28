Fenerbahçe'yi reddetti!

AJANSSPOR- Juventus'un Brezilyalı orta sahası Hernanes, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'ye göre sarı lacivertli ekip Hernanes'in bonservisini almak için Juventus'a teklif sunarken 31 yaşındaki orta saha Fenerbahçe'ye gitmek istemediğini kulübe iletti. Yıldız oyuncu Genoa'nın da kiralık teklifine sıcak bakmadı.

Palmeri, Hernanes'in bonservisiyle bir başka Serie A takımına gitmek istediğini iddia etti.

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Corinthians forması giyen Rodriguinho için girişimlerini sürdürüyor.