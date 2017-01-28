Ferri'de yarış kızışıyor!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü Jordan Ferri'ye bir talip daha çıktı.

L'Equipe gazetesinin haberine göre Rio Mavuba'nın formsuzluğu, Mounir Obbadi'nin de Nice'e gitmesiyle orta saha rotasyonunu zenginleştirmeyi amaçlayan Lille, Jordan Ferri için kulübü Lyon'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Lille şu ana kadar 24 yaşındaki oyuncu için resmi teklif sunmazken bu transferin yaz dönemine de kalabileceği belirtildi.

Fransız orta saha için Galatasaray'ın haricinde Serie A ekiplerinden Fiorentina da devrede.

Ferri'nin menajeri Galatasaray ve Fiorentina'dan gelen transfer tekliflerini doğrulamıştı.