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Forma bu kez Linnes'in!
28 Ocak 2017 , 14:53
Akhisar karşısında kritik bir sınav verecek olan Galatasaray, Karabük deplasmanında kaybeden kadrodan üç değişiklikle sahaya çıkacak.
Sarı-Kırmızılılar'da yüksek formuyla dikkat çeken Linnes, Carole'un yerine sol bekte oynayacak.
Cezalı Hakan'ın yerine Semih, De Jong'un yerine ise Josue forma giyecek.
Kaynak : Takvim
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