Forma bu kez Linnes'in!

Akhisar karşısında kritik bir sınav verecek olan Galatasaray, Karabük deplasmanında kaybeden kadrodan üç değişiklikle sahaya çıkacak.

Sarı-Kırmızılılar'da yüksek formuyla dikkat çeken Linnes, Carole'un yerine sol bekte oynayacak.

Cezalı Hakan'ın yerine Semih, De Jong'un yerine ise Josue forma giyecek.



Kaynak : Takvim