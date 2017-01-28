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''Galatasaray, Beşiktaş ile final maçına çıkacak''
28 Ocak 2017 , 21:02
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Galatasaray-Akhisar Belediyespor karşılaşmasını değerlendirdi.
Dilmen'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:
"Lig maçını neden uzatmadan bitiriyor?"
"Ağır siklet boksörü ile hafif siklet boksörü arasında bir maç oldu. Kupa maçı olsa hakem maçı 90'da bitirebilir ama lig maçını neden uzatmadan bitiriyor?"
"Beşiktaş ile final maçına çıkacak"
"Galatasaray, Karabük'te kazansa birinci aday diyebilirdik ama yine Beşiktaş ile final maçına çıkacak."
"Çok ilginç bir şekilde..."
"Galatasaray'ın oyuncuları çok ilginç bir şekilde şampiyonluk yarışında olmaya çalışıyorlar. Uzun süredir para almadıkları konuşuluyor ama şampiyonluk istiyorlar. Galatasaray Beşiktaş maçına liderlik için çıkabilir.
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