Galatasaray camiası ikiye bölündü!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Riva ve Florya projelerinden gelecek parayı kırdıracak olması sarı-kırmızılı camianın ikiye bölünmesine neden oldu.

İşte Galatasaray camiasının önemli isimlerinin konu ile ilgili görüşleri:

FARUK SÜREN (ESKİ BAŞKAN)

Galatasaray’ın banka borçları hayli fazla. Özellikle Denizbank'a çok borç var. Riva ve Mecidiyeköy üzerinde birinci öncelikle ipotek var. Bununla birlikte bir sürü nakit üreten teminatlar var. Koltuk ve sponsorluk gelirleri ileriye dönük gelirlerdir. Ödenecek gelirleri teminat olarak göstermişiz ve bankadan borç almışız. Bankadan krediyi kapatırsan o teminatlar bize nakit yaratmaz. Konuyu açıklamadan yorum yapmam yanlış olur. Benim tahminim ipotekleri serbest bırakıyorlar.

IŞIN ÇELEBİ (ESKİ DEVLET BAKANI)

Bankalarla konuşulması, borçların ertelenmesi gerekiyordu. Bence Dursun Özbek'in yaptığı doğru bir iş. Bir nevi teminat gösterecek ve 1.5 milyar TL'lik bir sinerji elde edecek. Yapması gereken de oydu. Ancak yapılacak konutlar için bireysel kredi olarak da formül üretmesi lazım. Yapılıp satılacak konutlarda bunlar kullanılır. Ortaya çıkacak düzende bütün borçlar geri ödeme planına bağlanacak. Böylece nakit kalmış olacak.

ADNAN ÖZTÜRK (ESKİ YÖNETİCİ / BAŞKAN ADAYI)

Ben Galatasaray Genel Kurul üyesi olarak, Olağanüstü Genel Kurul'da kürsüde resmi dokümanlarla bu konudaki fikrimi açık açık söyledim. Sayın divan başkanının kendince espri olarak saymadan söylediği hayır oyu veren 47 kişinin içinde olmaktan gurur duyuyorum. Bu işle ilgili gerçek rakamlar ortaya döküldükçe umarım genel kurul üyeleri bugün neye evet dediklerini daha iyi anlayacaklardır.

AHMET ÖZDOĞAN (ESKİ BAŞKAN ADAYI)

Bunlar yeni değil. O günkü medya desteği farklıydı, bugün farklı. 508 milyonun kırdırılacağını söylemiştik. Bu sistemden Galatasaray asla çıkamaz, böyle olmaz. Altı aylık bilançolar incelediğinde her şey ortaya çıkıyor. Genel kurul bunlara rağmen onay verdi. Bilineni bir kere daha gündeme getirmişsiniz. Genel kurul bunları biliyordu. 508 milyon TL'yi de biliyordu. Anlaşmanın dövize çevrilmesi gerekiyordu. Galatasaray, kur farkından en az 100 milyon TL kaybetti.

Kaynak : AMK