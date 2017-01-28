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Galatasaray'a yeni Muslera!
28 Ocak 2017 , 09:07
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Gençlik operasyonu için düğmeye basan Cimbom, 5 ismi denemeye aldı. Jan Olde Riekerink’in de beğendiği 1.87’lik kaleci Mikovic ile resmi sözleşme imzalanacak.
Galatasaray hem geleceği hem de kulübün mali yapısını düşünerek gençlik hamlesini resmen başlattı. Cimbom, 3'ü Afrikalı, 1'i Sırp, 1'i de İranlı olmak üzere 5 futbolcuyu denemeye aldı. Scout ekibinin yakından gözlemlediği isimlerle ilgili raporlarını hazırladığı öğrenilirken sarı-kırmızılı kulübe altyapı koordinatörü olarak gelen ardından teknik direktörlüğe getirilen Jan Olde Riekerink de gençleri izledi.
MİKOVİC TAM BİR PANTER
Denemeye alınan 5 futbolcu arasında Sırp file bekçisi Lazar Mikovic beğenildi. Transfer bitmeden net karar verilecek. Ancak 17 yaşındaki genç kaleciyle sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Riekerink'in de genç kaleci Mikovic için ilk izleniminin olumlu olduğu belirtildi.
SCOUT RAPORLARININ HEPSİ OLUMLU GELDİ
17 yaşındaki Sırp file bekçisi Lazar Mikovic için scout raporları bir hayli olumlu geldi. Sarıkırmızılıların birkaç gün içinde kontrat yapması bekleniyor.
ARASH KALABİLİR
Sarı-kırmızılı kulübün denemeye aldığı isimlerden 3 Afrikalı futbolcunun şu ana kadar göze giremedikleri kaydedildi. İranlı forvet Arash Mohammadvand'ın ise bir süre daha denemelerde kalacağı kaydedildi. Bu futbolcunun gelecek vadettiği belirtildi.
Kaynak : Fotomaç
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