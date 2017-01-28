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Galatasaray'da Aurelien Chedjou kadroda!
28 Ocak 2017 , 18:49
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'da affedilen Kamerunlu futbolcu Aureilen Chedjou, maçın 18 kişilik kadrosuna alındı.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle yaklaşık bir ay önce kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi feshedilmek istenen Aurelien Chedjou, önceki gün teknik heyetin raporu doğrultusunda affedilerek takıma dahil olmuştu.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Chedjou'nun yanı sıra Cenk Gönen, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ve Luis Cavanda bulundu.
Galatasaray'da tedavileri tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Tolga Ciğerci ve Koray Günter ile sakatlığı bulunan Serdar Aziz ise maçın kadrosunda yer almadı.
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