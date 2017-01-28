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Galatasaray'dan Podolski isteği!
28 Ocak 2017 , 08:28
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray, forvet transferinde yaşanan sıkıntılar yüzünden Lukas Podoski’yi elinde tutmak için gayret sarf ediyor.
Alman futbolcuyla bir araya gelen yöneticiler, “Türkiye’de mutlu olduğunu söylediğine göre biz de senden memnunuz. Biz senin kalmanı istiyoruz. Bu sezon şampiyonluk hedefimiz var ve buna ulaşmak için sana ihtiyacımız var” dedikleri belirtildi.
Galatasaray Yönetimi’nin, Podolski’yi elinde tutmak istemesinin arkasında ise düşündüğü transferin bir türlü gerçekleşmemesi yatıyor. Alternatif bir forvet için günlerdir yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılılar, futbolcuları ikna etmesine karşın kulüplerden kaynaklanan problemler yüzünden istediği imzayı bir türlü attıramıyor. Bu nedenle sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, Podolski’yi satmamayı düşünüyor.
Daha önce bu konuda son sözü futbolcuya bırakan sarı-kırmızılıların, oyuncunun “Türkiye’de ve Galatasaray’da mutluyum” açıklamasından sonra stratejisini değiştirdiği ve Podolski’nin elde tutulması için gayret gösterdiği ifade edildi.
Kaynak : Skorer
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