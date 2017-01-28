Galatasaray'ın hedefi Tolgay!

Galatasaray, stopere Ahmet Çalık’ı, kanada da Rodrigues’i alarak ara transfer sezonunda düğmeye basmıştı. Ancak Cim Bom, bu 2 oyuncunun dışında da takviyeler yapıp şampiyonluk yolunda fark yaratmakta kararlı.

Hedef Tolgay Arslan

Chedjou’nun affedilmesinin ardından savunmada alternatif sayısını artıran Sarı-Kırmızılılar’ın şimdiki hedefi ise önce orta saha sonra da forvet. Beşiktaş’ın başarılı ismi Tolgay Arslan’ın Aslan’a yeşil ışık yakması, rotayı tamamen bu yöne çevirdi. Galatasaray’ın en kısa zamanda Kartal’a resmi teklifini ileteceği öğrenildi. Forvet işi ise Podolski’nin satılıp-satılmamasına bağlı, çünkü maaş bütçesinde tablo sıkıntılı.

Kaynak : Fanatik