Galatasaray'ın rakibi Akhisar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Erzincan’ı 6-2 mağlup eden ve moral depolayan sarı-kırmızılı takım bugün Akhisar Belediye’yi yenerek ligde de zirve mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

Geçen hafta Kardemir Karabükspor'a yenilerek hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da gözler bugün oynanacak Akhisar Belediyespor maçına çevrildi. Türkiye Kupası'nda 24 Erzincan'ı 6-2 yenen ve adını son 16 takım arasına yazdıran Cimbom, Akhisar'ı da mağlup ederek şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

0 DERECEDE OYNANACAK

Türk Telekom Arena'da saat 19:00'da oynanacak karşılaşma soğuk bir havada geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklanan hava durumu tahminlerinde bugün saat 19.00'daki maçın 0 derecede oynanması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren İstanbul'u zaman zaman etkisi altına alan kar yağışının maç saatinde devam etmesi bekleniyor.

AHMET VE DE JONG YOK

Galatasaray'da yeni transfer Ahmet Çalık ile Nigel De Jong kart cezalısı olduğunu için Akhisar Belediyespor karşısında yer alamayacak. Ahmet, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek, Hollandalı futbolcu De Jong ise 24 Erzincanspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı bugünkü maçta oynayamayacak.

11 GALİBİYETİ VAR

Ligde geride kalan 18 haftada sarı-kırmızılılar; 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle topladığı 36 puanla 3. sırada yer alırken, yeşil-siyahlılar ise 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliğin sonucunda 21 puanla 13..

MAÇ ÖNCESİ RAKAMLAR

-Galatasaray, Akhisar'la Süper Lig'de oynadığı iç sahadaki 7 maçı da kazanırken toplam 14 gol attı ve sadece 4 gol yedi.

-Josue, Akhisar'a karşı 4 lig maçında 2 gol atıp bir de asist yaptı.

-Galatasaray, evindeki son 3 maçı kazanırken toplam 11 gol attı ve her üç maçta birer gol yedi.

-Ligde hücum bölgesinde en fazla isabetli pas atan takım Galatasaray (1867). Akhisar ise bu alanda 18 takım arasında 16. sırada (1137).

-Galatasaray, ligin en fazla isabetli şut atan takımı (103).

-Galatasaray, bu sezon ligde ceza sahası dışından hiç gol yemeyen tek takım...

MAÇ BİLETLERİ 40 TL



Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor ile bugün oynayacağı karşılaşmanın bilet satışları devam ediyor. Türk Telekom Arena'daki maçın biletleri 40, 50, 60, 70, 100, 150, 200 ve 300 liradan satılırken şu ana kadar ilginin düşük olduğu öğrenildi. Bu arada misafir takım biletleri de 40 liradan satılıyor.

Kaynak : Fotomaç