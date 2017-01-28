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''Gelmiyorum'' demişti! Adebayor...
28 Ocak 2017 , 13:12
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AJANSSPOR - Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekibin gündeminde olduğu iddia edilen golcü adaylarından biri de Emmanuel Adebayor…
Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen HABER1903’ün haberine göre; Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi’nin Adebayor ile her konuda anlaşma sağladığı dile getirildi. Bonservisi elinde olan Togolu golcü oyuncu için son kararı Başkan Fikret Orman’ın vereceği belirtildi.
Şu anda boşta olan, ülkesi Togo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda elenmesine karşın, milli takım formasıyla başarılı bir performans gösteren Adebayor, kısa bir süre önce Ajanspor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan gelen teklifle ilgili olarak, "Şu anda Türkiye'de oynamayı düşünmüyorum. Yeniden İngiltere'de oynamak birinci önceliğim" demişti.
Arsenal, Manchester City, Real Madrid gibi dünya devlerinde forma giyen Adebayor son olarak ise Crystal Palace’da forma giymişti. Togolu oyuncu, Afrika Kupası’nda oynadığı 3 maçta ise etkili performansıyla dikkat çekti.
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