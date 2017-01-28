'Hakemler güce tapmasın'

A Spor'a özel röportaj veren Aykut Kocaman hem Fenerbahçe'ye transfer söylentileri hakkında hem de hakemler hakkında konuştu...

İşte Aykut Kocaman'dan dobra açıklamalar..

''Önce güven. Güven tesis edilmeden bir şey çözülmez. Bunu çözümü, ne yabancı hakemlerden, ne de videolu doğrulaştırmadan geçiyor. Güveni tesis etmeden bu konuda hiç bir şansımız yok. Ben bütün iyimserliğimle güvenmek istiyorum. Güvensizliğe gittiğimizde ben umudumu yitiriyorum. Umutlarımızı yitirmememiz lazım. Her iş kolunda olduğu kadar hakemlerin içinde de döneme, güce uygun davrananların olduğunu düşünüyorum. Bir ormanın içinde aslanda yaşıyor, tavşanda ceylanda yaşıyor. Aslanlar, kaplanlar güçlüler yiyecekler onları ama efor sarfetsinler. Birileri gelipte vurup onların önüne atmasınlar. Zaten güç farkı var. Güç farkını enerjilerini harcayarak kullansınlar. Hakemler büyük takımların işini kolaylaştırmasın. '

'BEN ETİK OLANI YAPTIM'

Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: 'Konyaspor'da bütün organizasyon benim üzerime kurulmuştu. Böyle bir durumdayken ligin başlamasına bir hafta kala takımdan ayrılmak çok doğru bir davranış şekli olmazdı. Tekrar vurguluyorum Fenerbahçe'ye gitmeyi çok istememe rağmen. Mutsuzluğun üzerine başarı inşa etmeye çalışmak hayatın içinde çok mümkün değil. Bir anda nefreti toplayarak başka bir yerde başlamak olmazdı. Hem benim adıma, hem Fenerbahçe adına, hem de Konyaspor adına doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum.' dedi.