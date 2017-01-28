Hedefinde Avrupa var!

İlk teklifi Corinthians tarafından geri çevrilen Fenerbahçe’nin yeni bir öneride bulunduğu bildirildi. Sambacının da Avrupa’ya açılmak istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de '10 numara' transferi için gündeme gelen son aday Rodriguinho konusunda girişimler devam ediyor. Globo Esporte, Corinthians'ın perşembe akşamı Türkiye'den gelen Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiğini yazarken, sarı-lacivertli ekibin ilk teklifinin yetersiz bulunarak kabul edilmediği vurgulandı. 28 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'ya transfer olma konusunda istekli davrandığı ve görüşmelerin devam ettiği dile getirildi. Fenerbahçe'nin yeni öneride bulunduğu ve yanıt beklediği belirtiliyor.

BONSERVİSİ 3 AYRI KULÜPTE

Rodriguinho'nun bonservisinin üç farklı kulüpte olması transferi zorlaştıran en önemli etken... Corinthians, sambacının sadece yüzde 50 haklarına sahip. Bonservisin diğer yüzde 40'ı Capivariano'ya, yüzde 10'u ise America-MG'ye ait. Bugüne kadar Avrupa'ya hiç transfer olmayan Rodriguinho; Bragantino, Capivariano, America-MG, Coimbra-MG, Corinthians, Gremio ve Sharjah takımlarında forma giydi. Tecrübeli orta sahanın 166 maçta 30 gol ve 10 asisti var.

Sözleşmesi Aralık 2017'de bitecek olan Rodriguinho'nun transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 1.25 milyon euro. 28 yaşındaki sambacı geçtiğimiz sezon forma giydiği 49 maçta 10 gol atmıştı.

Kaynak : Fotomaç