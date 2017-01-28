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"Hiçbir zaman sezon sonunu düşünmedik"

Tarih28 Ocak 2017 , 14:35

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Hiçbir zaman sezon sonunu düşünmedik

Medipol Başakşehir'in Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, hedeflerine ulaşmak için maç maç düşünmeye çalıştıklarını söyledi.

Epureanu, yaptığı açıklamada, sezon başından beri  önlerindeki maça baktıklarını belirterek, "Hiçbir zaman sezon sonunu düşünmedik.  Hafta hafta, maç maç gittik. Hedefimiz önümüzdeki maçı kazanmak. Bir sonraki  haftayı oynadığımız karşılaşmanın ardından düşünüyoruz, sezon sonunda ne  olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.
 
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup  olduklarını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'ye karşı zor bir maç  oynadık. Ne yazık ki kaybettik. Artık bu maçı geride bıraktık. Önümüzdeki  Bursaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
"Bursaspor iyi takım"
 
Süper Lig'de yarın konuk edecekleri Bursaspor'un iyi bir takım  olduğuna dikkati çeken Epureanu, "İyi oyuncuları var. Her ne kadar son haftalarda  istedikleri sonuçları alamasalar da kötü takım oldukları anlamına gelmiyor.  Karşılaşmanın zor olacağını biliyoruz ama üç puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Özellikle kendi sahamızda oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz."  diye konuştu.
 
Alexandru Epureanu, Bursaspor'un henüz teknik direktör  belirlememesinin kendilerine avantaj sağlayıp sağlamayacağı sorusuna şu yanıtı  verdi:
 
"Bu iki taraflı olabiliyor. Takımlarda bu tarz değişiklikler olumlu  yansıyabiliyor. Daha az şans bulan oyuncular kendilerini gösterme adına daha iyi  performans gösterebiliyor. Daha kötü sonuçlar da doğurabiliyor. Bu maçta hangi  sonuç çıkacak bilemeyiz ama biz kendi işimizi yapacağız. Karşılaşmaya en iyi  şekilde hazırlanacağız."

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